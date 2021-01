Dead Cells presto in prova gratuita su Nintendo Switch

Motion Twin ha annunciato che presto darà il via a una settimana di prova gratuita di Dead Cells su Nintendo Switch.

La versione di prova potrà essere scaricata dal 26 gennaio al 1° febbraio, tuttavia sarà accessibile ai soli abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Da notare che in concomitanza dell’inizio del periodo di prova verrà pubblicata anche la nuova espansione, Fatal Falls, disponibile per l’acquisto al prezzo di € 4,99, mentre il gioco base potrà essere acquistato a metà prezzo su tutte le piattaforme, non solo su Switch. Il DLC precedente, Bad Seed, sarà invece scontato del 33%.

