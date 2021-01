Cyberpunk 2077: CD Projekt colpita da una seconda class action

Non accennano a scomparire i problemi legali che CD Projekt sta affrontando in seguito al lancio di Cyberpunk 2077: ora la compagnia polacca ha fatto sapere di essere stata colpita da una seconda class action.

Come già avvenuto qualche settimana fa, anche in questo caso CD Projekt ha diffuso una nota in cui vengono delineati alcuni particolari del procedimento legale in corso presso il distretto della California, in USA. Un ufficio legale rappresentante gli interessi di una parte degli investitori ha infatti citato in giudizio la compagnia di Varsavia, che tuttavia dichiara di volersi difendere in maniera ferma e decisa. Al momento precisiamo che non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Appare comunque chiaro che questa seconda class action difficilmente sarà l’ultima da cui CD Projekt dovrà difendersi.

