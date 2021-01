Yakuza: Like a Dragon supporterà 4K e 30fps su PS5

Nel corso della campagna di marketing di Yakuza: Like a Dragon, il Ryu Ga Gotoku Studio non ha mancato di sottolineare i vantaggi offerti dalle nuove console, tanto da dedicare un trailer apposito a Xbox Series X e Series S. A dispetto di questo, il lancio su PS5 richiederà ancora qualche settimana di attesa, dato che è previsto per il 21 marzo. Nell’attesa che Ichiban e i suoi bizzarri amici arrivino anche sull’ammiraglia di Sony, lo studio ha aggiornato il sito ufficiale con i dettagli dell’International Edition. Scorrendo la pagina possiamo trovare anche i parametri grafici previsti per il lancio: 4K e 30 fps oppure 1440p e 60 fps. Così come sulla console della concorrenza, sembra dunque che la maggiore fluidità dovrà richiedere qualche sacrificio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nonostante il passaggio dalla versione PS4 a quella PS5 sia gratuito, non sarà possibile trasferire i salvataggi da una console all’altra.