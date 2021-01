Due titoli legati a PUBG in arrivo nel corso del 2021

Secondo quanto riportato sulle colonne di Bloomberg, il publisher Krafton ha reso noto che nel corso del 2021 arriveranno altri due titoli legati a PUBG. I dettagli diffusi in merito sono stati pochi: si sa solo che il primo sarà un battle royale per dispositivi mobile, e che il secondo arriverà su PC e console entro il 2022. Queste novità sembrano dunque dare credito alle voci circolate poco tempo fa, secondo cui PUBG Mobile 2.0 e PUBG 2.0 sarebbero già da qualche tempo in lavorazione. D’altronde, non sarebbe nemmeno così strano che Krafton decidesse di rilanciare il suo battle royale, magari con un occhio di riguardo alle console di nuova generazione. Nonostante sia stato il primo big del genere e possa contare ancora su un ampio pubblico, PUBG fatica infatti a tenere il passo dell’agguerrita concorrenza di Fortnite e Apex Legends.

A proposito, sapevate che l’universo narrativo di PUBG a partire dal 2022 includerà anche lo spaventevole horror The Callisto Protocol, creato dal papà di Dead Space? Sapevatelo.