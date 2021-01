Balan Wonderworld: la demo sarà disponibile dal 28 gennaio

Se siete fra le persone la cui attenzione è stata catturata dal coloratissimo mondo di Balan Wonderworld, buone notizie per voi. Come annunciato tramite i canali social, il platform 3D riceverà una demo a partire dal 28 gennaio; questa demo sarà disponibile su tutte le piattaforme per cui è previsto il gioco (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch). Su Steam, la demo sarà disponibile a partire dalle 18:00 del 28 gennaio.

Inclusi in questa demo saranno il primo mondo (entrambi gli atti e lo scontro con il boss), e i primi atti dei mondi 4 e 6, che dunque ci permetteranno di dare un’occhiata anche al gameplay nelle fasi più avanzate del gioco. In totale, quindi, potremo mettere mano a tre dei dodici mondi previsti per la versione finale, più l’Isola di Tim, che fungerà da base per le nostre scorribande verso i vari mondi. A quanto pare, la demo supporterà anche il gioco cooperativo locale per due giocatori. Balan Wonderworld sarà disponibile a partire dal 26 marzo.