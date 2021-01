Rainbow Six Quarantine: Ubisoft smentisce il lancio a marzo

Nel corso delle ultime ore, una strana novità era emersa a proposito di Rainbow Six Quarantine. A dispetto del fatto che del gioco si sia visto finora solo un breve trailer, ormai più di un anno e mezzo fa, sul sito di Ubisoft Connect era apparsa una data di lancio piuttosto vicina: il 21 marzo 2021. La notizia ha suscitato un discreto scalpore fra gli interessati al titolo cooperativo, ma un portavoce di Ubisoft ha smentito la veridicità di questa data in una dichiarazione rilasciata a IGN.

Per il momento, dunque, l’unica informazione confermata per quanto riguarda il lancio di Rainbow Six Quarantine è che arriverà dopo il primo aprile 2021.