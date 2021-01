The Medium: diffusi i requisiti della versione PC e un nuovo trailer

Mentre mancano ormai pochi giorni all’uscita di The Medium, Bloober Team non solo ha pubblicato i requisiti hardware ufficiali della versione PC, ma ha anche voluto diffondere un nuovo trailer dedicato alla protagonista del gioco.

Il filmato presente qui in alto illustra in particolare i poteri psichici di Marianne, la sensitiva che dovrà avventurarsi nel mondo spirituale per risolvere i misteri di quello materiale.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, questi sono stati dettagliati in una comoda immagine riassuntiva che racchiude tutte le configurazioni richieste per giocare impostando diversi livelli di dettaglio, compreso l’hardware richiesto per abilitare gli effetti di ray tracing.

Vi ricordiamo, infine, che The Medium sarà disponibile dal 28 gennaio su PC e Xbox Series X|S. Il gioco sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass su entrambe le piattaforme.