Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning in uscita su Switch, ecco la data

Approdato la scorsa estate su PC, PS4 e Xbox One (qui trovate la nostra recensione), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sta per sbarcare anche su Nintendo Switch.

THQ Nordic ha infatti annunciato che la versione rimasterizzata di questo simpatico gioco di ruolo d’azione sarà disponibile sulla piccola piattaforma della Casa di Kyoto a partire dal prossimo 16 marzo. Da notare che questa nuova versione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verrà pubblicata sia in formato digitale che fisico.

Ci teniamo a ricordare, infine, che THQ Nordic sta lavorando a un’espansione del tutto inedita intitolata Fatesworn che dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme nel corso del 2021, tuttavia per adesso non sono state diffuse ulteriori informazioni.