Atomic Heart torna a mostrare i muscoli (e il ray tracing) in video

Lo studio di sviluppo russo Mundfish è tornato a mostrare Atomic Heart in video, questa volta con un trailer dedicato interamente alle feature grafiche legate al ray tracing.

L’ambizioso immersive sim ambientato in un ex complesso scientifico sovietico, infatti, sfrutterà tale tecnologia per offrire riflessi realistici, un sistema di illuminazione dinamico, e delle ombre più accurate. Tali opzioni grafiche sono possibili grazie a una partnership siglata dagli sviluppatori con Nvidia.

Oltre a permetterci di visionare in dettaglio queste feature con una lunga panoramica rivolta perlopiù alla presentazione degli ambienti e di come il ray tracing va a modificare in tempo reale l’immagine, il video mostra anche alcune brevi sequenze inedite di gameplay dalla forte connotazione action.

Atomic Heart non è ancora provvisto di data di uscita ufficiale, tuttavia gli sviluppatori puntano a pubblicare la loro ultima fatica nel corso del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.