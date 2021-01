Saturnalia: un nuovo trailer per il survival horror di Santa Ragione

Come sarebbe un survival horror ambientato in Italia e fortemente ispirato al folklore sardo? Presto non dovrete più volare con la fantasia per immaginare un videogioco del genere perché lo studio tricolore Santa Ragione, in collaborazione con Horrible Guild, sta per pubblicare Saturnalia.

Si tratta di un survival horror ambientato tra le strette viuzze di un paesino della Sardegna, teatro di eventi misteriosi legati ai festeggiamenti per i Saturnali. Il gioco ci metterà nei panni di quattro personaggi che dovranno esplorare un vero e proprio labirinto in costante evoluzione: una volta morti, infatti, il paesino viene riconfigurato cambiando struttura. Sarà nostro compito risolvere enigmi e sbloccare scorciatoie utilizzando gli strumenti raccolti durante l’esplorazione, cercando al contempo di scoprire sempre più dettagli sui misteri che ammantano il villaggio.

Con uno stile grafico particolare che strizza l’occhio allo stop-motion e alla tecnica del rotoscopio, Saturnalia potrà contare su una colonna sonora ispirata alle sonorità elettroniche del giallo italiano degli anni ’70, contribuendo così a offrire un’ambientazione di sicuro effetto.

Saturnalia sarà disponibile su PC (in esclusiva sull’Epic Games Store) nel corso del secondo trimestre del 2021, mentre per ora non si hanno notizie in merito a eventuali conversioni per console.