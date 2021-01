Santa Monica Studio al lavoro su un progetto misterioso

Non solo il sequel di God of War nel futuro di Santa Monica Studio: pare infatti che il team californiano stia lavorando anche a un altro progetto del tutto inedito.

Lo veniamo a sapere direttamente da un annuncio lavorativo pubblicato da Sony. Il colosso giapponese è infatti alla ricerca di un Art Director da innestare proprio in Santa Monica Studio. Questa nuova aggiunta dovrà occuparsi di supportare la visione del progetto coordinando i numerosi artisti impegnati nello sviluppo del nuovo videogioco. Questo progetto non sarebbe ancora stato svelato ufficialmente al grande pubblico, dunque è lecito immaginare che non si tratti del sequel di God of War, che difatti è stato annunciato lo scorso settembre.

A questo punto sorge però una domanda: a cosa starà lavorando Santa Monica? Speriamo di scoprirlo al più presto.

