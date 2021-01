Two Point Hospital: annunciata la Jumbo Edition per console

SEGA ha annunciato una nuova versione di Two Point Hospital in arrivo prossimamente su console: si tratta della Jumbo Edition, in uscita il 5 marzo 2021 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questa edizione del folle gestionale ospedaliero include il gioco base, quattro espansioni e due pacchetti di oggetti. Ogni espansione conduce i giocatori in nuove ambientazioni, dove dovranno affrontare malattie e sfide specifiche.

Bigfoot porta i giocatori sulle innevate Montagne Puntute, dove la celebr-yeti locale Bartholomew F. Yeti ha richiesto una migliore copertura sanitaria.

In Pebberley Island avremo modo di visitare Pebberley Reef, prima di lanciarci nell'esplorazione dell'impervia e fitta Giungla rigogliosa, e conquistare il Monte Topless alla ricerca del segreto dell'eterna giovinezza.

In Incontri Ravvicinati affronteremo cospirazioni, scopriremo strutture segrete e malattie singolari come la sfrantascienza e la scarsa umanità.

Per gli amanti della natura, infine, c'è Evviva l'ambiente con nuove meccaniche di gameplay per raggiungere il successo in maniera eco-sostenibile.

Da notare, infine, che la Jumbo Edition di Two Point Hospital sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.