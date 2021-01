Nacon pubblicherà e distribuirà il gioco di skateboarding Session

Nacon ha annunciato di aver raggiunto un accordo con creā-ture Studios per la pubblicazione e distribuzione di Session: Skateboarding Sim Game.

Il gioco, già disponibile in Accesso Anticipato su Steam e su console Xbox nel programma Game Preview, si prefigge lo scopo di offrire una simulazione realistica per gli appassionati di skateboarding. Il mondo di Session celebra l’epoca d’oro dello skateboarding e presenta la creatività, la cultura e la natura folle di questo sport che è cresciuto in popolarità durante gli anni ’90. Con una fisica realistica, il gioco offre un innovativo gameplay di skateboarding incentrato sul True Stance Stick, dove ogni piede è gestito in modo indipendente utilizzando le due levette analogiche del pad. La curva di apprendimento è impegnativa come nella vita reale: i giocatori devono prima fare pratica per imparare a controllare la tavola ed eseguire tutte le diverse acrobazie incluse nel gioco, dalle più elementari alle più complesse. Il gioco ha un editor video integrato, così i giocatori possono immortalare i loro più grandi successi.

Nacon fa sapere che ulteriori informazioni sulla partnership con creā-ture Studios legate alla pubblicazione di Session verranno diffuse in seguito.

