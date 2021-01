Company of Heroes 2 si aggiorna, arriva la versione a 64-bit

Relic Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Company of Heroes 2 che abilita la versione a 64-bit del gioco, a distanza di più di sette anni dalla pubblicazione originale.

Questo update non solo migliora notevolmente la stabilità dell’RTS ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ma implementa anche il multiplayer cross-play tra la versione in vendita su Steam e quella presente sul Microsoft Store inclusa nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

In caso il vostro hardware non dovesse supportare la versione a 64-bit, però, gli sviluppatori hanno comunque predisposto una versione “legacy” a 32-bit di Company of Heroes 2 accessibile dalla libreria di Steam tramite le proprietà di gioco.

