Team Ninja non ha un nuovo Ninja Gaiden nei suoi piani per il futuro

Team Ninja si sta preparando a rilasciare Nioh 2: Complete Edition, e inevitabilmente i fan dello studio hanno iniziato a meditare su quale potrà essere il loro prossimo progetto. Candidato papabile in questo senso è sembrata la serie di Ninja Gaiden, sprovvista di nuove release da qualche anno. In un’intervista con Video Games Chronicle, il director di Nioh 2 Fumihiko Yasuda ha però smentito la cosa. “Non abbiamo nessun piano [per Ninja Gaiden], ma ho sempre voluto creare un nuovo titolo della serie, quindi speriamo che succeda!” Yasuda ha anche rilasciato una dichiarazione simile ai taccuini di The Gamer, aggiungendo che “anche se non abbiamo nulla di specifico da annunciare al momento, vi invito a stare all’erta per possibili annunci nel prossimo futuro.”

Considerato che non troppo tempo fa Team Ninja aveva anche dichiarato che si sarebbe preso una pausa dal franchise di Nioh, sembra che per il futuro lo studio si dedicherà a nuove IP. Nel frattempo, pare che anche il creatore di Ninja Gaiden Tomonobu Itagaki abbia qualcosa in mente, visto il suo recente ritorno nell’industria videoludica.