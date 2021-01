Among Us: Innersloth spiega il lungo tempo richiesto per la nuova mappa

I più attenti fra di voi sapranno bene che c’è una nuova mappa in arrivo su Among Us. Rivelata a inizio dicembre, la mappa in questione è prevista per i primi mesi del 2021; il che, visto l’incredibile successo ottenuto negli ultimi mesi dal titolo multiplayer, potrebbe portare qualcuno a domandarsi se i ragazzi di Innersloth stanno passando il loro tempo a fare bagni in vasche piene di banconote. La realtà è ovviamente un po’ più complessa, e proprio lo studio stesso ha voluto chiarire la cosa nel suo ultimo post su itch.io.

“Among Us ha ottenuto un notevole successo negli ultimi mesi del 2020 e non ce lo aspettavamo, e questo ha significato UN SACCO di cambiamenti. Senza approfondire troppo le questioni organizzative, abbiamo dovuto tornare a lavorare su Among Us dopo che avevamo smesso, e organizzarci in modo da rendere più sostenibili i processi di sviluppo futuri. Abbiamo speso due mesi solo per ristrutturazioni interne, elaborazione di nuovi processi e la ricerca di partner esterni che ci aiutassero con la gestione.” Oltre a questo, anche il recente rilascio su Switch e il prossimo arrivo su Xbox hanno tenuto impegnato lo studio, che fino a qualche mese fa era costituito solo da tre persone.



Anche una soluzione apparentemente semplice come l’assuzione di più personale nasconde i suoi cavilli, però: “aggiungere più persone non significa automaticamente che lo sviluppo vada più veloce – anzi, può rallentarlo e causare un sacco di problemi se non viene fatto nel modo giusto. […] Assunzione, addestramento, integrazione, possibili dispute interpersonali, differenze artistiche, leggibilità del codice, preoccupazioni legali e della privacy, e un infinito numero di problemi possono sorgere.” Innersloth, in ogni caso, promette che il processo di assestamento è a buon punto e che il futuro promette bene per Among Us.