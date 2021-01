Takaya Imamura, designer di Star Fox e F-Zero, lascia Nintendo

Dopo 32 anni di onorato servizio presso la Casa di Kyoto, Takaya Imamura ha scelto di lasciare la compagnia e di godersi la meritata pensione. L’annuncio, che non ha mancato di esprimere l’affezione provata dal designer per Nintendo, è stato dato tramite il suo profilo Facebook, che lo ritrae di fronte agli uffici attualmente vuoti.

La carriera di Imamura presso la compagnia è segnata dalla partecipazione a grandi classici della storia dei videogiochi. È lui infatti la mente (e la mano) dietro il design di Star Fox e F-Zero, oltre che di alcune iconiche figure di The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Il terribile e minaccioso volto della Luna è infatti una sua creazione, così come la maschera stessa e il personaggio di Tingle. Più di recente, Takaya Imamura aveva collaborato anche con la serie Smash Bros., operando nel ruolo di Original Game Supervisor su Super Smash Bros. Ultimate.