Civilization VI: Firaxis presenta il DLC Vietnam & Kublai Khan

Firaxis ha presentato un nuovo aggiornamento sul prossimo DLC in arrivo per Civilization VI, intitolato Vietnam & Kublai Khan. Com’è intuibile dal suo nome, questo nuovo contenuto scaricabile includerà il leader Kublai Khan per Cina e Mongolia, oltre alla fazione vietnamita. Allo stesso modo dei DLC precedenti, anche quest’ultimo sarà parte del New Frontier Pass. Come possiamo vedere dal video dedicato, queste non sono però le uniche novità che saranno introdotte in Vietnam & Kublai Khan.

Il DLC introdurrà su Civilization VI anche la nuova modalità Monopoli & Corporazioni, particolarmente incentrata sulla supremazia economica. Se l’idea di diventare una nazione capitalista di successo e di portare le vostre Industrie a diventare Corporazioni di scala globale e di esercitare il monopolio commerciale su prodotti di prima necessità stuzzica il vostro interesse, questa modalità è perfetta per voi. Per chi invece è più in pace con sé stesso e con la natura, il DLC introdurrà un nuovo distretto: la Riserva Naturale.

Vietnam & Kublai Khan arriverà su Civilization VI a partire dal 28 gennaio.