Il prossimo gioco di Naughty Dog potrebbe essere a tema fantasy

Reduce dal successo di critica e di pubblico di The Last of Us Parte II, sembra che Naughty Dog abbia in mente qualcosa di diverso per il futuro. Andando a curiosare sulla pagina ArtStation del senior concept artist dello studio Hyoung Nam, troviamo infatti alcune concept art di tema spiccatamente fantasy. A suggerire una connessione con un progetto videoludico e non un mero guizzo dell’artista stanno le stesse parole di Hyoung Nam, che ha lasciato un breve commento all’album. “Ispirazione per un nuovo gioco. Sapete di cosa sto parlando.”

Potrebbe dunque essere questo il progetto “davvero fico” a cui ha fatto riferimento qualche giorno fa Neil Druckmann in un tweet. Che Naughty Dog abbia visto il successo di God of War e gli sia venuta voglia di provare qualcosa sullo stesso stile? Staremo a vedere.