RIDE 4 arriva oggi su PS5 e Xbox Series X|S, ecco il trailer di lancio

Dopo essere approdato su PC, PS4 e Xbox One, RIDE 4 arriva oggi sulle piattaforme di nuova generazione con le versioni per PS5 e Xbox Series X|S.

I giocatori ora hanno la possibilità di sfrecciare su due ruote con una maggiore fluidità grazie ai 60 fotogrammi al secondo e risoluzione fino a 4K. Su PS5 (la versione testata per la nostra recensione), inoltre, i giocatori avranno anche l’opportunità di sfruttare le caratteristiche del controller DualSense: un feedback tattile avanzato renderà l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, consentendo ai piloti di sentire vibrazioni, gas e freni nel modo più realistico possibile. Inoltre, l’SSD garantisce miglioramenti in termini di tempi di caricamento, tempi di attesa più brevi prima delle gare e anche uno streaming delle texture molto più veloce.

Vi ricordiamo, inoltre, che i possessori della versione Xbox One potranno ricevere gratuitamente l’aggiornamento all’edizione per Xbox Series X|S grazie alla funzione di Smart Delivery, mentre l’utenza PS5 in possesso di una copia per PS4 potrà effettuare l’upgrade gratuito fino al 30 aprile 2021.