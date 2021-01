The King of Fighters XV: pubblicato il trailer di Meitenkun

SNK continua a pubblicare video dedicati ai diversi combattenti che saranno presenti nel roster di The King of Fighters XV: dopo quello di Shun’ei diffuso la scorsa settimana, oggi tocca al trailer di Meitenkun.

Il giovanissimo (e assonnato) combattente mostra molte delle sue micidiali mosse in un combattimento contro Shun’ei, sfruttando colpi bizzarri e uno stile di combattimento piuttosto atipico. Alla fine del video, SNK ci dà appuntamento alla prossima settimana per un alto appuntamento, che naturalmente non mancheremo di riportare.

Vi ricordiamo, infine, che al momento non si conoscono né le piattaforme di riferimento, né una data di uscita ufficiale, anche se SNK assicura che The King of Fighters XV uscirà nel 2021.