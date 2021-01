Valve al lavoro su più progetti, la conferma di Gabe Newell

Qualcosa bolle nelle pentole degli uffici di Bellevue: Gabe Newell ha confermato che Valve è al lavoro su più progetti che vedranno la luce in futuro. Dopo la pubblicazione di Half-Life: Alyx lo scorso anno, premiato dalla nostra redazione con i riconoscimenti di miglior gioco del 2020 e migliore e migliore esperienza VR, Gabe Newell e soci si preparano dunque a stupirci con nuovi videogiochi.

Il boss di Valve ha infatti rilasciato un’intervista al network neozelandese 1-News, senza però sbottonarsi sulla natura di questi progetti. “Sono riuscito a non parlare di queste cose per molto tempo e spero di continuare a tacere fino al momento in cui saranno di pubblico dominio,” ha dichiarato Gabe Newell. “Il bello è che, non rispondendo a determinate domande, ho evitato che la community ponesse domande ancora più difficili.”

Insomma, bocche cucite ma fa piacere sapere che Valve stia comunque continuando a sviluppare videogiochi, con la speranza che i tempi di attesa non siano lunghi e che almeno uno di questi progetti sia quella chimera che risponde al nome di Half-Life 3.

