Ninjala sale a quota 6 milioni di download

La marcia trionfale di Ninjala non accenna a interrompersi ora che il videogioco free-to-play di GungHo Online Entertainment ha raggiunto la quota di 6 milioni di download.

Disponibile su Nintendo Switch dalla scorsa estate, questo titolo online competitivo si è immediatamente imposto sulla scena della piccola console della Casa di Kyoto tramite aggiornamenti costanti e collaborazioni frequenti. E proprio una di questa collaborazioni partirà il prossimo 28 gennaio: si tratta della partnership con la modella e cantante giapponese Kyary Pamyu Pamyu, che introdurrà nuovi temi musicali e una t-shirt virtuale per gli avatar dei giocatori. Inoltre, per festeggiare il raggiungimento di questo traguardo, gli utenti che effettueranno il login su Ninjala entro il 25 marzo riceverenno in regalo 100 Jala (la moneta di gioco).

