Il Predator arriva nel Battle Pass di Fortnite

Epic Games ha annunciato che il Predator è appena arrivato su Fortnite come esclusiva per i possessori del Battle Pass della quinta stagione.

I giocatori possono quindi sbloccare la skin del leggendario guerriero spaziale raggiungendo un determinato livello del pass stagionale, dopodiché è possibile ottenere anche altri oggetti di personalizzazione estetica a tema completando le quest Jungle Hunter. Tra questi troviamo emote, spray, banner e molto altro.

Il Predator è solo l’ultima aggiunta in questa quinta stagione di Fortnite, e si unisce ad altri ospiti illustri come Din Djarin e Grogu di The Mandalorian, Kratos di God of War, Master Chief di Halo, Daryl e Michonne di The Walking Dead, e molti altri.