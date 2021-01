Shattered: Tale of the Forgotten King, annunciata la data di uscita

Dopo oltre un anno e mezzo trascorso nel programma di Accesso Anticipato di Steam, Shattered: Tale of the Forgotten King sta finalmente per raggiungere la sua incarnazione completa.

Gli sviluppatori di Redlock Studio hanno infatti annunciato la data di uscita della versione 1.0 di questo particolare action RPG che strizza l’occhio al filone dei Souls inaugurato da FromSoftware. Ambientato in un vasto open world in rovina, Shattered: Tale of the Forgotten King narra le vicende di un viandante indaga sulla caduta della civiltà mentre prova a mettere insieme i pezzi di un mondo devastato dalla scomparsa improvvisa del re.

Il gioco sarà disponibile su PC dal prossimo 17 febbraio. Al momento non sono state annunciate conversioni per altre piattaforme.