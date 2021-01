Ghost Recon Breakpoint: ha inizio il free weekend

Ubisoft ha deciso di dare il via a un periodo di prova gratuita per Ghost Recon Breakpoint. Questa free weekend prenderà il via partire dalla giornata di oggi, durerà fino alle 18:00 del 25 gennaio, e coinvolgerà tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco; tenete però presente che su Xbox One è richiesto l’abbonamento Xbox Live Gold, su PS4 la sottoscrizione PlayStation Plus e su Stadia è necessario un account Pro.

Il free weekend permetterà agli interessati di accedere all’intero contenuto del gioco, incluso l’evento crossover Amber Sky, che vede gli operatori di Rainbow Six Siege Ash, Finka e Thatcher intervenire in prima persona su Aurora. Nel corso dello stesso periodo, Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile a un prezzo scontato dell’85%; procedere con l’acquisto permetterà di mantere i progressi accumulati nel corso del free weekend.