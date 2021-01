Fall Guys: Devolver nega un prossimo arrivo su Xbox Game Pass

Fra le voci circolate nel corso degli ultimi giorni, particolarmente interessante è stata quella che dava Fall Guys in arrivo su Xbox Game Pass. Sopratutto per la sua provenienza: l’indicazione, infatti, arrivava dall’account ufficiale Instagram del servizio, che rispondendo a un commento avrebbe reso noto il prossimo arrivo del titolo sviluppato da Mediatonic. La notizia è particolarmente interessante anche perché, ricordiamo, al momento Fall Guys: Ultimate Knockout non è disponibile sulle console Microsoft.

A smentire la voce, però, ci ha pensato Devolver Digital in persona, che rispondendo al giornalista Tom Warren ha chiarito come l’informazione ci sia errata, aggiungendo inoltre che Fall Guys non sta per arrivare né su Xbox Game Pass per PC, né su console. Non dubitiamo, in ogni caso, che dopo Among Us Microsoft abbia tutto l’interesse a portare su Xbox Game Pass anche l’altro grande fenomeno multiplayer degli ultimi mesi. Chissà che forse in futuro le cose non cambino.