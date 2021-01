Twitch conferma la sospensione dell'account di Donald Trump

Come conseguenza diretta dell’attacco a Capitol Hill, molti social hanno deciso di chiudere le loro porte in faccia a Donald Trump. Fra chi aveva scelto di sospendere l’account del 45° presidente degli Stati Uniti figurava anche Twitch, che aveva dichiarato di voler porre un freno alla retorica provocatoria di Trump. Nota principalmente come piattaforma dedicata al gaming, nel corso degli ultimi anni il colosso viola dello streaming ha esteso la sua offerta anche al di fuori di questo ambito, venendo utilizzata da alcuni politici americani per trasmettere i loro discorsi.

Sembra però che Donald Trump e la sua campagna non torneranno tanto presto su Twitch. In un comunicato rilasciato alla redazione di IGN, infatti, la piattaforma ha reso noto che la sospensione avrà durata indefinita, e che presto aggiornerà i suoi termini d’uso per assicurarsi che il suo servizio non possa essere utilizzato per diffondere ideologie potatrici d’odio e violenza.