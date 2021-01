Curse of the Dead Gods arriverà a fine febbraio

Appassionati di roguelike, buone notizie per voi. Si avvicina infatti il lancio di Curse of the Dead Gods, l’interessante esponente del genere sviluppato da Passtech Games. Come non manca di ricordarci il canale ufficiale di Sony, potremo infatti mettere mano a questo titolo e iniziare maledire e a farci maledire da divinità varie ed evenutali a partire dal 23 febbraio, su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La corruzione insita nel crudele tempio in cui il nostro protagonista si è avventurato alla ricerca di gloria e ricchezze non mancherà infatti di fare presa anche su di noi, ma i più abili saranno in grado di sfruttare a loro favore anche i più scomodi doni di queste oscure divinità. Per chi non ha pazienza di aspettare fino al 23 febbraio, Curse of the Dead Gods è attualmente disponibile su Steam in Accesso Anticipato al prezzo di 17,99€.