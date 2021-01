Disgaea 6: Defiance of Destiny, ecco il trailer dei personaggi

Può un gioco con una cast bizzarramente vario come quello di Disgaea 6: Defiance of Destiny non avere un trailer dedicato ai suoi personaggi? Certo che no, e infatti NiS America non ha mancato di preparare un trailer che ci permetta di conoscere meglio i protagonisti della lotta al Dio della Distruzione – lotta che, ricordiamo, avverrà rigorosamente a turni. Anche demoni e déi devono rispettare l’etichetta!

Oddio, dopo uno sguardo più accurato non siamo ben sicuri di come questo accrocchio di personaggi possa fermare un Dio della Distruzione, ma dopotutto non è solo la prima impressione quella che conta. Per scoprirlo, in ogni caso, dovremo giocare Disgaea 6: Defiance of Destiny, in arrivo nel corso dell’estate 2021 su Nintendo Switch.