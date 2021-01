A dieci anni di distanza dall’ultimo episodio di Puzzle Quest, il publisher 505 Games ha deciso di ridare vita alla serie con Puzzle Quest 3, nuovo capitolo sviluppato ancora una volta dallo studio australiano Infinity Plus Two. Per l’occasione, è stato preparato anche un breve teaser trailer che introduce la storia del gioco.

In Puzzle Quest 3, infatti, ci troveremo coinvolti in una grande avventura che ci vedrà impegnati ad attraversare il continente di Etheria, impegnati a svelare il significato delle parole pronunciate dal Drago Rosso in punto di morte. Il titolo riprenderà il tradizionale gameplay Match-3 della serie, in cui dovremo sfruttare abilmente il nostro turno per allineare le gemme e lanciare potenti incantesimi. In questo seguito, il combattimento sarà immerso in un mondo di gioco 3D, e non mancheranno meccaniche RPG.

505 Games non ha fornito una data di lancio per Puzzle Quest 3, previsto in ogni caso per il 2021. Il titolo arriverà su PC, console e dispositivi mobile, e sarà free to play.