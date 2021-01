Resident Evil Village: rivelato nuovo trailer, gameplay e data di lancio

Tenendo fede alle sue promesse di qualche giorno fa, Capcom ha presentato il suo Resident Evil Showcase, nel corso del quale ha ovviamente avuto posto d’onore Resident Evil Village. L’ottavo capitolo della serie horror ha infatti ricevuto ben due trailer. Il primo dei due ha approfondito ulteriormente l’aspetto narrativo, presentando il castello in cui Ethan Winters andrà alla ricerca della figlia scomparsa, incontrando ben presto le simpatiche residenti della sontuosa magione. (spoiler: non sembrano molto simpatiche)

Dopo questo video introduttivo, la parola è passata a Pete Fabiano, producer del gioco. Fabiano non ha perso tempo in corbellerie ed è arrivato subito al punto che tutti stavano aspettando: Resident Evil Village lancerà il 7 maggio 2021 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S; arriverà dunque anche sulle console di vecchia generazione, smentendo le voci che le davano per escluse. I preorder sono già aperti, e per il gioco è prevista una Collector’s Edition e un bundle con Resident Evil 7, per chi non l’avesse giocato e volesse saperne di più su Ethan Winters.

Nel trailer di gameplay, abbiamo potuto vedere più nel dettaglio il gameplay, che oltre ai classici zombie sembra vedrà l’apparizione di mostri che non sfigurerebbero in un Souls. Resident Evil Village includerà anche il crafting, utile per creare consumabili, e sembra che ricompenserà il sano vandalismo. Rompere l’arredamento del castello, infatti, potrebbe portarci a trovare utili oggetti. E per chi preferisce l’uso del cervello a quello dei muscoli, non preoccupatevi: il gioco includerà anche una serie di puzzle.

Infine, buone notizie per chi è dotato di PlayStation 5: Capcom ha annunciato che già da stanotte sarà disponibile una demo di Resident Evil Village. Questo segmento di prova non ci metterà nei panni di Ethan Winters, ma della Maiden, anch’essa impegnata alla ricerca di una via di fuga dal castello. Capcom rilascerà una demo anche per tutte le altre piattaforme, ma per quella bisognerà attendere la primavera.