Playdead: nuovi dettagli sul videogioco sci-fi degli autori di Limbo e Inside

Che Playdead, lo studio indipendente autore di Limbo e Inside, fosse al lavoro su un nuovo videogioco non è certo una novità, d’altronde questo venne annunciato quasi tre anni fa con la diffusione di una misteriosa concept art. Ora però sono saltati fuori nuovi dettagli su questo nuovo progetto.

Grazie ad alcuni annunci lavorativi pubblicati direttamente sul sito ufficiale della compagnia, sappiamo che Playdead sta cercando personale da innestare nello sviluppo di un nuovo titolo open world in salsa fantascientifica ambientato in un angolo remoto dell’universo. Sappiamo anche che il gioco verrà pubblicato su più piattaforme da Epic Games.

Lo studio indipendente ha poi diffuso alcuni artwork inediti che ci aiutano in qualche modo a inquadrare l’atmosfera che caratterizzerà il videogioco. Purtroppo le informazioni finiscono qui, ma non appena ne sapremo di più non mancheremo di tenervi aggiornati.

Condividi con gli amici Inviare