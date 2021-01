Nacon sta per acquisire gli australiani Big Ant Studios

Nacon ha annunciato di essere in procinto di acquisire Big Ant Studios, la realtà australiana nota principalmente per aver realizzato diversi titoli sportivi quali AO Tennis e Rugby League Live. L’acquisizione costerà al publisher francese un massimo di 35 milioni di euro, partendo da una cifra base fissata a 15 milioni di euro, di cui 10 milioni pagati in denaro liquido e il resto in azioni.

Con la prossima acquisizione di Big Ant Studios, Nacon intende espandere la sua area di influenza in Oceania e sud-est asiatico, nonché diventare leader nello sviluppo di videogiochi sportivi a tema tennis, rugby e cricket. La proposta di acquisizione è già stata approvata dal consiglio di amministrazione di Nacon e dovrebbe finalizzarsi il prossimo mese.

