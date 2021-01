Auto Chess per PS4 lascia l'Accesso Anticipato, ecco la data di uscita

A distanza di poco più di un mese dall’uscita in Accesso Anticipato, la versione PS4 di Auto Chess sta per essere resa disponibile in versione completa e definitiva.

La versione 1.0 del popolare auto battler approderà in formato free-to-play sulla console della compagnia giapponese a partire dal prossimo 27 gennaio, portando con sé alcuni contenuti di personalizzazione estetica esclusivi. In particolare, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno ottenere senza costi aggiuntivi la giocatrice di scacci Chiyome Mochizuki, mentre altri tre contenuti esclusivi potranno essere acquistati tramite lo store in-game: si tratta dei giocatori Matryoshka e Yi Sun-sin, oltre alla scacchiera Goblin Workshop.

