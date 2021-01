Scomparso Mike Andrew Nash, 3D Artist di Horizon Zero Dawn

Lutto nel mondo dei videogiochi dopo la scomparsa di Mike Andrew Nash, artista digitale molto apprezzato e famoso soprattutto per aver dato vita ai dinosauri meccanici di Horizon Zero Dawn.

Oltre all’action RPG di Guerrilla Games, Nash partecipò anche ai lavori di altri videogiochi, principalmente della serie di Call of Duty.

I suoi lavori sono consultabili sul suo profilo personale presente su ArtStation.

