Il Terminator e Sarah Connor sbarcano su Fortnite

Se pensavate che dopo aver portato su Fortnite il Predator Epic Games si prendesse una pausa, pensavate male. Altre icone degli anni ’80 stanno infatti per arrivare sul battle royale: stiamo ovviamente parlando del Terminator modello T-800 e di Sarah Connor, disponibili da ora come parte dell’aggiornamento Man vs. Machine.

Il Terminator modello T-800 sarà acquistabile al prezzo di 1500 V-Bucks, e oltre al modello includerà anche un’emote speciale, il dorso decorativo Uplink HK Skynet e l’Ascia con impugnatura tecnica. Sarah Connor, invece, avrà un prezzo leggermente più alto: 1800 V-Bucks. Il suo modello include però due aspetti alternativi, oltre al Braccio endoscheletrico T-800 e al Coltello da combattimento.

Per completare il quadro, nel negozio è disponibile anche l’emote Saluto Cyberdyne, che vede il nostro protagonista fare il classico pollice in su mentre la sua mano prende fuoco.