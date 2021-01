Annunciato un crossover fra The Division 2 e Resident Evil

Nel corso del Resident Evil Showcase di ieri sera tante sono state le novità interessanti, principalmente per quanto riguarda Resident Evil Village. Meno attesa è però stata la presenza di Yannick Bancherau di Massive Entertainment, ma il motivo è stato presto chiaro. The Division 2 e Resident Evil hanno infatti organizzato un evento crossover per celebrare il venticinquesimo anniversario di quest’ultima serie.

L’evento durerà dal 2 al 15 febbraio, e permetterà ai giocatori di The Division 2 di ottenere ricompense speciali come divise iconiche, skin delle armi e altro ancora. Anche i meno pazienti potranno ottenere qualcosa: semplicemente entrando in gioco nel corso dell’evento otterremo infatti la divisa RPD di Leon Kennedy.

Ricordiamo che non si tratta dell’unico evento crossover organizzato da Ubisoft in questi giorni. Anche Ghost Recon Breakpoint e Rainbow Six Siege stanno infatti unendo le forze.