Destruction AllStars: ecco il trailer dedicato ai personaggi

Destruction AllStars è un particolare gioco che ci vede impegnati a smontare i veicoli dei nostri avversari tramite un uso creativo della forza cinetica trasmessa dai nostri automezzi. Se la descrizione vi riporta alla memoria vecchi derby delle distruzione, avete già capito di cosa stiamo parlando. La differenza principale in questo caso sta nel fatto che non è per niente escluso che ci troveremo appiedati, e nell’eccentico cast di personaggi mostrati nell’ultimo trailer.

Lungi dall’accontentarsi di un semplice marasma automobilistico, Destruction AllStars includerà anche una serie di modalità di gioco: in una di queste, sarà addirittura indispensabile abbandonare il nostro veicolo e darsi alla corsa a piedi per totalizzare punti. Sviluppato da Lucid Games, il gioco sarà disponibile a partire dal mese di febbraio su PS5; sarà inoltre incluso per due mesi nell’offerta PlayStation Plus.