Games With Gold: arrivano i giochi di febbraio e un aumento di prezzo

Microsoft ha da poco annunciato quali giochi saranno disponibili gratuitamente a chi possiede una sottoscrizione Xbox Live Gold. Al solito, i Games With Gold saranno disponibili per un periodo limitato, ma a parte questo non c’è alcun limite all’esperienza. Andiamo dunque a vedere assieme i giochi disponibili:

Gears 5 (1 – 28 febbraio)

(1 – 28 febbraio) Resident Evil (1 – 28 febbraio)

(1 – 28 febbraio) Dandara: Trials of Fear Edition (16 febbraio – 15 marzo)

(16 febbraio – 15 marzo) Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (1 – 15 febbraio)

(1 – 15 febbraio) Lost Planet 2 (16-28 febbraio)

Non solo buone notizie, però. Microsoft ha infatti annunciato che il servizio Xbox Live Gold subirà un aumento di prezzo. Chi ha già una sottoscrizione da 6 o dal 12 mesi non sarà influenzato da questo cambiamento e, finché mantiene l’offerta, continuerà a pagare ciò che ha sempre pagato. Per tutti gli altri, il prezzo aumenterà di 1$ per un mese di sottoscrizione, di 5$ per 3 mesi; i nuovi prezzi, riportati al momento solo in dollari, saranno dunque di 10,99$ per un mese, 29,99$ per tre mesi e 59,99$ per sei mesi.

Microsoft offre anche la possibilità di convertire gratuitamente i mesi rimanenti di Xbox Live Gold in sottoscrizione Xbox Game Pass Ultimate. Questa mossa, unita al messaggio nel post di annuncio dei giochi di febbraio che ricorda la bontà dell’offerta Xbox Game Pass Ultimate, sembra suggerire chiaramente verso quale dei due servizi intenda spingere la Casa di Redmond – ma d’altro canto, non troppo tempo fa Microsoft aveva confermato la continuità del servizio Xbox Live Gold.