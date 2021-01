Microsoft annulla il cambiamento di prezzo dell'Xbox Live Gold

Nel pomeriggio di ieri, con il tradizionale annuncio dei nuovi Games With Gold, era arrivata anche una novità meno piacevole: Microsoft aveva infatti reso noto che la sottoscrizione Xbox Live Gold sarebbe aumentata di prezzo. La notizia è stata accolta con molte proteste da parte della comunità Xbox, e vista come una maniera neanche tanto subdola di spingere i giocatori verso la sottoscrizione Xbox Game Pass Ultimate, leggermente più cara ma anche molto più conveniente.

A quanto pare, le proteste hanno dato il loro frutto. Con un aggiornamento sul loro post di ieri, Microsoft ha fatto sapere di aver cambiato idea; il prezzo della sottoscrizione Xbox Live Gold rimarrà dunque invariato. In aggiunta, sembra che la Casa di Redmond si stia adoperando per far sì che questa sottoscrizione non sia più necessaria per poter giocare ai titoli free-to play. Non sappiamo se sia una decisione in cantiere da tempo o un modo per scusarsi della débacle di ieri, ma di sicuro questo cambiamento sarà molto apprezzato dall’utenza Xbox.