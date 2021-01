Cyberpunk 2077: disponibile la patch 1.1 su PC e console

CD Projekt RED ha rilasciato la prima di una serie di corpose patch volte a migliorare significativamente l’esperienza di gioco su Cyberpunk 2077. La patch è disponibile su PC (dove il download si attesta attorno ai 5 GB), console e Stadia; come possiamo leggere sulla pagina delle note, si tratta principalmente di una serie di fix e miglioramenti alle performance. Questi ultimi saranno particolarmente apprezzati sulle console di vecchia generazione, dove Cyberpunk 2077 soffre maggiormente.

CD Projekt RED ha anche chiarito come questa patch serva come base per quelli che saranno i prossimi aggiornamenti del gioco. La correzione dei bug non si fermerà certo qui, continuando con la patch 1.2 e tutti gli aggiornamenti successivi. Apparentemente, per dedicarsi all’aspetto tecnico del gioco lo studio polacco ha rinviato i DLC gratuiti, con la dicitura “inizio 2021” sostituita da “nei prossimi mesi” sulla pagina ufficiale.