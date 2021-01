Star Wars: Knights of the Old Republic, nuovo gioco in arrivo?

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, qualcuno starebbe lavorando a un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic.

Dalla piazza virtuale del forum di ResetEra, infatti, sia il giornalista Jason Schreier che il noto insider shinobi602 hanno blandamente confermato che i rumor hanno qualche fondamento nella realtà, lasciando però intendere che Electronic Arts sarebbe estranea al progetto. Ciò significa che nessuno studio della scuderia del publisher americano, e qui il riferimento va in particolare su BioWare, starebbe sviluppando quello che con buona probabilità dovrebbe essere un reboot di Kotor.

Sia Schreier che shinobi602, infine, dichiarano che nessuno sarebbe in grado di indovinare chi sta portando avanti i lavori di questo fantomatico nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic. Inutile dire che siamo estremamente curiosi di saperne di più, sperando che il progetto venga annunciato ufficialmente a stretto giro.

Condividi con gli amici Inviare