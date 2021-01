Xbox Game Studios potrebbe pubblicare due giochi misteriosi nel 2021

Pare che Microsoft abbia qualche asso nella manica in serbo per il 2021 dal momento che Xbox Game Studios potrebbe pubblicare due giochi misteriosi entro la fine dell’anno appena iniziato.

L’indiscrezione nasce dalle dichiarazioni di Jez Corden, editor di Windows Central, che in un recente podcast ha dichiarato di sapere che la Casa di Redmond ha un paio di titoli non ancora annunciati in uscita nei prossimi dodici mesi. In passato Corden si è dimostrato piuttosto affidabile, basti pensare che di recente anticipò l’annuncio di un nuovo Perfect Dark in lavorazione presso The Initiative, dunque è molto probabile che quanto dichiarato circa questi due fantomatici videogiochi prodotti da Xbox Game Studios si riveli veritiero. Quali siano questi progetti e chi li stia sviluppando, però, non è noto.

