SEGA al lavoro su uno spin-off di Yakuza incentrato su Ryuji Goda?

È probabile che SEGA stia sviluppando uno spin-off della serie Yakuza incentrato principalmente su Ryuji Goda, l’antagonista di Yakuza 2 (e del remake Kiwami 2), nonché il protagonista di Dead Souls.

L’indiscrezione nasce da un leaker anonimo che ha diffuso alcuni screenshot del progetto su 4chan (via Siliconera), dunque vi invitiamo a prendere tale rumor con più cautele del solito data la natura della fonte da cui è scaturito il tutto. Nelle immagini che riportiamo nella galleria in calce è visibile il menu utilizzato dagli sviluppatori per funzioni di debug, anche se la qualità degli screenshot è estremamente bassa.

Ribadiamo che la fonte anonima e il luogo virtuale di provenienza di tale leak non ci permettono di effettuare un giudizio sull’effettiva credibilità delle indiscrezioni. Riteniamo dunque opportuno attendere eventuali conferme ufficiali, o perlomeno le parole di qualche fonte più affidabile.

