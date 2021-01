Hitman 3: IO Interactive aggiungerà il ray tracing su Xbox Series X e S

Non solo la versione PC di Hitman 3, anche quella per Xbox Series X e S potrà contare sugli effetti grafici legati al ray tracing.

A darne conferma ci ha pensato direttamente Maurizio de Pascale, responsabile tecnologico di IO Interactive, in un botta e risposta pubblicato sul blog di Xbox Wire. De Pascale fa sapere che lo studio danese è già al lavoro per aggiornare il Glacier Engine, il motore di gioco di Hitman 3, affinché supporti nativamente le feature legate al ray tracing, dopodiché queste potranno essere sfruttate anche su Xbox Series X e S dal momento che entrambe le console sono dotate di hardware dedicato per gestire tale effettistica.

Nessuna notizia, invece, sul versante PS5, ma d’altronde sarebbe stato difficile venire a sapere di un eventuale supporto al ray tracing per la versione disponibile sulla console Sony tramite il blog ufficiale Xbox. È dunque probabile che tale feature possa arrivare anche sull’ecosistema PlayStation, ma restiamo comunque in attesa di una conferma ufficiale.

Nel frattempo vi ricordiamo che Hitman 3, di cui potete leggere la nostra recensione, è disponibile dallo scorso 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia.

Condividi con gli amici Inviare