Guilty Gear Strive: le modalità di gioco nel nuovo trailer

Arc System Works ha confezionato e diffuso un nuovo trailer di Guilty Gear Strive dedicato alle modalità di gioco single player e multiplayer di questa nuova incarnazione della celebre saga di picchiaduro.

Il gioco includerà una Story Mode per addentrarsi nella trama di questa nuova iterazione della serie, oltre a una Arcade Mode e una Training Mode, entrambe utili per imparare a padroneggiare al meglio i personaggi prima di buttarsi nella mischia online. A tal proposito, Guilty Gear Strive prevede la presenza di una lobby online in cui chiacchierare e confrontarsi con altri utenti in giro per il mondo, la possibilità di creare stanze private per un massimo di nove giocatori, e naturalmente gli scontri online. Questi ultimi saranno cross-play, permettendo a utenti su piattaforme diverse di scontrarsi tra loro.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal 9 aprile 2021.