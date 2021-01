Humankind: l'ultimo diario di sviluppo è dedicato agli avatar

In Humankind, il prossimo strategico a turni di stampo 4X sviluppato da Amplitude Studios, avremo modo di personalizzare molto più dell’aspetto del nostro avatar.

La creazione e personalizzazione degli avatar è stato infatti l’argomento principale dell’ultimo diario di sviluppo pubblicato in queste ore. Nel video che trovate qui in alto, il narrative director Jeff Spock e il senior game designer William Dyce illustrano le varie caratteristiche di tale aspetto del gioco.

In Humankind, infatti, tutte le civiltà saranno rappresentate da un avatar personalizzabile. Questi personaggi virtuali potranno anche essere condivisi con gli altri giocatori tramite la piattaforma Games2Gether. Da notare, inoltre, che la personalizzazione non sarà solamente estetica, ma sarà possibile modificarne anche il comportamento tramite tre diversi fattori:

Archetipi: le tendenze generali e il comportamento dell’avatar.

le tendenze generali e il comportamento dell’avatar. Bias: molto più specifici degli archetipi, rappresentano una sorta di stranezza o l’ossessione del personaggio virtuale.

molto più specifici degli archetipi, rappresentano una sorta di stranezza o l’ossessione del personaggio virtuale. Punti di forza: bonus passivi che utilizzabili per integrare il proprio stile di gioco.

Alcune di queste opzioni potrebbero non essere disponibili all’inizio, ma dovranno essere sbloccate tramite gli obiettivi del gioco.

Vi ricordiamo, infine, che Humankind sarà disponibile dal 22 aprile 2021 su PC e Google Stadia.