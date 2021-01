Dying Light 2: spunta la presunta Collector's Edition

Nelle scorse ore, un rivenditore online della Repubblica Ceca ha pubblicato e poi rimosso la pagina del prodotto relativa alla presunta Collector’s Edition di Dying Light 2, action dalle sfumature RPG in lavorazione presso Techland.

Stando a quanto riportato su ResetEra, i contenuti di questa possibile edizione per collezionisti dovrebbero comprendere una copia del gioco, una torcia a raggi UV, una statuina del protagonista che combatte uno zombie, l’art book, una mappa dei luoghi segreti, alcuni adesivi, delle cartoline e una custodia steelbook.

Viene difficile pensare che questa Collector’s Edition sia in qualche modo falsa, dunque è probabile che Techland sia in procinto di annunciare perlomeno la finestra di lancio di Dying Light 2, dando così il via ai pre-order.

Condividi con gli amici Inviare