Everspace 2: il lancio in Accesso Anticipato è stato un successo

Lo studio tedesco Rockfish Games ha da poco lanciato in Accesso Anticipato su Steam e su GOG il suo shooter spaziale Everspace 2, e a quanto pare il lancio ha incontrato il favore del pubblico. In un comunicato stampa, infatti, il CEO Michael Schade ha espresso la soddisfazione per il successo riscontrato, dichiarando in particolare che “nel giro di poche ore, abbiamo visto più di 3000 giocatori attivi, più del doppio del record raggiunto dal primo Everspace nel corso del suo primo, importante sconto.”

Se il numero può non sembrare particolarmente elevato, tenete presente che il prezzo della versione in Accesso Anticipato è di ben 37,99€, e Schade stesso ha riconosciuto come la cosa può aver dissuaso alcuni dall’acquisto. “Siamo incredibilmente grati alle decine di migliaia di cadetti spaziali che hanno dato una possibilità a un gioco Early Access dal prezzo stranamente alto, una gradita ricompensa per tutto il duro lavoro, l’amore e la dedizione che il nostro team ha riversato in questa prima versione.” Il lancio della versione finale di Everspace 2 è previsto per il 2022; nel frattempo, potete andare a leggere le nostre impressioni della versione in Accesso Anticipato.